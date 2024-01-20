بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، وقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

وقدم الفنان أحمد السقا جائزة الممثلة في فئة المسلسلات للفنانة رهف محمد، حيث تنافس عليها 4 ممثلات هن؛ اللبنانية باميلا الكيك، كاريس بشار، هدى حسين، رهف محمد لتحصد جائزة صناع الترفيه في حفل joy awards.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم .