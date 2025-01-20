قطر تدعو إسرائيل وحماس للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دعت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد إسرائيل وحماس إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى التحديات والجهود المبذولة لضمان استمراره.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، أكد المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري على "أهمية التفاني والتنسيق المستمر لضمان نجاح واستقرار الاتفاق في ظل العقبات السياسية واللوجستية."

وقال الأنصاري: "عمل الوسطاء بلا كلل لمعالجة التأخيرات التي ظهرت في وقت سابق من اليوم"، مضيفا أن "الاتفاق، الذي يتضمن تبادل الأسرى والمسجونين ، يتطلب التزاما دقيقا بالجدول الزمني المحدد."

وشدد الأنصاري كذلك على أهمية التركيز على التقدم العملي بدلاً من الخطابات السياسية، مشيرا إلى أن قطر تظل ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق، مضيفا أن فشل الاتفاق ليس خيارا، وعلى جميع الأطراف الالتزام به.