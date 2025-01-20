مصرع شاب سقط من الطابق الـ12 بحي الجمرك في الإسكندرية

لقي شخص، يبلغ من العمر 42 عامًا، مصرعه، اليوم الاثنين؛ متأثرًا بإصابته بنزيف وكسور في مختلف أنحاء الجسم؛ إثر سقوطه من الشقة التي يقطنها في الطابق الـ12 بعقار كائن في شارع المسافر خانة، بمنطقة الجمرك، وسط الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، حول سقوط شخص من شرفة عقار، كائن في شارع المسافر خانة، دائرة قسم شرطة الجمرك، ولقي مصرعه في الحال.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة شاب مُسجى على الأرض، غارقًا في دمائه، فتم نقله إلى المشرحة بسيارة الإسعاف، وتحرر محضر إداري بالواقعة.

ووفقًا لمصدر أمني، جارٍ جمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لشهود العيان، وأسرة الشاب؛ لبيان ملابسات الحادث، وما إذا ما كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وعرض الواقعة على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.