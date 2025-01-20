قطر تعلن توفير أكثر من مليون لتر وقود يوميا لقطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قطر، اليوم الاثنين، أنها باشرت جسرا بريا لتوفير 1,25 مليون لتر من الوقود يوميا لقطاع غزة خلال الأيام العشرة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: «تنفيذا لتوجيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، دشنت دولة قطر جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بـ12,5 مليون لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار 1,25 مليون لتر يوميا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: «وصلت اليوم إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم 25 شاحنة محملة بالوقود، ممولة من دولة قطر».

وذكرت الخارجية القطرية أنّ الوقود يستخدم في إنارة المستشفيات ومراكز إيواء النازحين والخدمات الأساسية.

وأكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وتسببت الحرب والحصار المحكم الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة بأزمة إنسانية كارثية مع نقص كبير في الغذاء والدواء والوقود الحيوي خصوصا للمستشفيات لتشغيل مولداتها ومواصلة عملها.

وبدأت شاحنات المساعدات تدخل إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء سريان وقف إطلاق النار الأحد.

ولعبت قطر دورا كبيرا مع مصر والولايات المتحدة في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين في إطار الحرب المدمرة التي بدأت قبل أكثر من 15 شهرا.