24 ساعة تفصل مانشستر سيتي عن إعلان صفقة مرموش

أكد فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، أن كل الأمور جاهزة لخضوع عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، للفحص الطبي مع مانشستر سيتي، وسيتم توقيع العقود خلال الـ24 ساعة المقبلة.

قال رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" تم تأكيد الخطة بالنسبة لعمر مرموش..كل الأمور جاهزة للفحص الطبي في مانشستر سيتي، وتوقيع العقود خلال الـ24 ساعة المقبلة".

أتم مرموش:" سينضم إلى مانشستر سيتي بنسبة 100%".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مانشستر سيتي قد حسم صفقة عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت مقابل 80 مليون يورو.