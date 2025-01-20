ترامب يصل إلى البيت الأبيض ويلتقي جو بايدن

وصال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، مساء الاثنين، إلى البيت الأبيض حيث كان في استقباله الرئيس السابق جو بايدن، وزوجته جيل.

وينتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية التي سيشرف عليها رئيس قضاة الولايات المتحدة جون روبرتس، في الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت جرينتش).

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، لكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونجرس بسبب البرد القارس.

وسيلقي ترامب بعد ذلك خطاب التنصيب الخاص به، وقال في مقابلات سابقة إن خطابه سيكون موحدا للأمريكيين، خلافا لخطابه السابق في عام 2017 الذي وصف فيه أمريكا بأنها شهدت «مذبحة».