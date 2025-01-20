 خالد فتحي: إصابة دودو بكدمة في الركبة وقد يلحق بالمنتخب في الأدوار النهائية - بوابة الشروق
الإثنين 20 يناير 2025 2:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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خالد فتحي: إصابة دودو بكدمة في الركبة وقد يلحق بالمنتخب في الأدوار النهائية

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 20 يناير 2025 - 2:33 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يناير 2025 - 2:33 م

أعلن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم 2025، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة كرواتيا أمس الأحد، في ختام الدور الأول من البطولة.

وقال فتحي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة دودو بكدمة على مستوى الركبة، يحتاج للعلاج الطبيعي لفترة لن تقل عن أسبوع، وسيستمر مع المنتخب لتلقي العلاج على أمل المشاركة في الأدوار النهائية من البطولة حسب سرعة استجابته للعلاج".

وأشار فتحي إلى أن دودو سيغيب عن المنتخب في مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، لحين خضوعه للعلاج الطبيعي المكثف خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على كرواتيا بنتيجة 28-24 أمس الأحد، ليتأهل للدور الرئيسي متصدرا للمجموعة الثامنة، وفي رصيده 4 نقاط.


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