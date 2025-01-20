ترامب: نجاحي سيُقاس بالحروب التي أنهيها وربما التي لا أخوضها أبدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اعتبارا من اليوم ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة وجود جنسين فقط، هما ذكر وأنثى.

وأضاف في كلمة له بعد تنصيبه رئيسًا، مساء الاثنين، أن نجاحه سيُقاس ليس فقط بالمعارك التي يفوز بها بل وبالحروب التي ينهيها، وربما الأهم من ذلك الحروب التي لا يخوضها أبدا.

وأشار ترامب إلى أنه في غضون فترة قصيرة سيتم تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، وذلك في تكرار للتعهد الذي قطعه قبل أيام من توليه منصبه.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستصبح مجددا بلدا مصنّعا، حيث تملك البلاد أكبر مخزون للنفط سيتم استخدامه ورفعه إلى أقصاه، مع العمل على خفض الأسعار وتصدّر الطاقة حول العالم لتصبح الأمة الأمريكية ثرية مجددا.

كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ، موضحًا أن إدارته ستواصل عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري.

وأدى دونالد ترامب، مساء الاثنين (بتوقيت القاهرة) اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

وسبقه في ذلك أداء جيه دي فانس يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أول من صافحهم ترامب في أعقاب أدائه اليمين خلال المراسم التي أجريت في داخل مبنى الكونجرس.

وأطلقت المدفعية طلقاتها فور أن أدى ترامب باليمين الدستورية.

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، لكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونجرس بسبب البرد القارس.