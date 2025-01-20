السكة الحديد: تأخر قطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير ضمن المشروعات القومية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تهديات وتأخيرات لقطارات على بعض الخطوط، اليوم الاثنين؛ نظراً لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى، والتي تتضمن أعمال تطوير شاملة لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الهيئة- في بيان، اليوم- أن متوسط تأخير القطارات على خط (القاهرة/ الإسكندرية) بلغ 20 دقيقة، فيما وصل إلى 60 دقيقة على خطي (القاهرة/ أسيوط) و(أسيوط/ أسوان)، و90 دقيقة على خط (بنها/ بور سعيد)، و45 دقيقة على خطي (طنطا/ المنصورة/ دمياط)، و(قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة)، بينما وصل إلى 70 دقيقة على خط (طنطا/ قلين كفر الشيخ/ شربين).

وأعربت الهيئة عن اعتذارها لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، نظرا للتهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ كل التدابير والاستعدادات، بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.