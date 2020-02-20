السجن 15 عاما لشخص أُدين بحيازة 250 طربة حشيش واسطوانة هيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، اليوم الخميس، "م.د.خ" 39 عامًا، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 200 ألف جنيها؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك في القضية رقم 6463 لسنة 2019 جنايات أول العامرية، والمقيدة برقم كلي 371 غرب.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة الإتجار في المواد المخدرة، بالقبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

توصلت تحريات المباحث إلى قيام المقضي بحقه، صاحب محل تجاري، بمزاولة نشاطًا واسع النطاق في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه، وأثناء تنفيذ القرار عثر بحوزته على حقيبه، وبتفتيشها وجد بها 250 طربة لمخدر الحشيش، وقالب اسطواني بداخله كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول للاتصال بالعملاء.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: رفعت عامر، وعمر سويدان، وسكرتارية، محمد أحمد البغدادي.