اليابان تحث المواطنين ممن يعانون من أعراض البرد بتجنب الذهاب للعمل

نصح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، المواطنين في أنحاء البلاد، بعدم التوجه للعمل أو المدرسة في حالة معاناتهم من أعراض تشبه أعراض نزلات البرد، وذلك في الوقت الذي تحشد فيه اليابان الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تفشى انطلاقا من مدينة ووهان الصينية.

وقال آبي، في اجتماع اللجنة الحكومة المسئولة عن مواجهة تفشي فيروس "كورونا"، إن "أول شئ يريد أن يقوم به المواطنون في اليابان هو أن يفكروا في الحصول على عطلة من المدرسة أو العمل في حالة معاناتهم من أي أعراض مثل الحمى"، مشيرا إلى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يعد تحركا إيجابيا لمنع انتشار فيروس كورونا في اليابان.

تجدر الإشارة إلى أن المخاوف من انتشار فيروس كورونا دفعت العديد من منظمي التجمعات في اليابان لإلغاء خططتهم بشأن استضافة هذه الفعاليات.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 600 حالة، من بينها أكثر من 500 على متن العبارة السياحية "دياموند برينسيس".