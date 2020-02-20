برلماني روسي: سوريا بمساعدة المستشارين الروس لديها نظام دفاع جوي قوي

قال نائب مجلس الدوما الروسي عن منطقة سيفاستوبول، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية السورية دميتري بيليك أن سوريا تمكنت بمساعدة المستشارين الروس من إنشاء نظام دفاع جوي قوي لحماية البلاد.

وقال بيليك - في تصريح صحفي لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الخميس- " بمساعدة المستشارين الروس، قامت دمشق الرسمية بإنشاء خط دفاع جوي قوي، تبلغ فعاليته أكثر من 80-90 % عند صد الغارات الجوية" مضيفا أن " من بين 10 صواريخ تطلق على المواقع السورية والروسية يحقق واحد أو اثنين منها فقط هدفه".

وأشار إلى أن المدفعية السورية المضادة للطائرات تعمل بفعالية كبيرة، متابعا " إن المهاجمين ليس لديهم هيمنة جوية في سوريا سواء كانوا من جانب الإرهابيين في إدلب أو من جانب إسرائيل".

يُذكر أن قوات الدفاع الجوي السورية مسلحة بشكل حصري بأنظمة سوفيتية وروسية الصنع، بما في ذلك أنظمة قصيرة المدى من نوع " أوسا" و إس-125 " بيتشورا" و"كفادرات" و "بانتسير-إس1" وأنظمة "إس-75 فولجا" متوسطة المدى و "بوك-إم2 إيه" و "إس-"200 و"إس-300" بعيدة المدى، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة كتفا " ستريلا ــ 2".