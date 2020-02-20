الخارجية تستضيف اجتماعا تعريفيا حول سُبل تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في الأسواق الإفريقية

في إطار جهود وزارة الخارجية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية الحكومية والقطاع الخاص من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية من جهة أخرى للاستفادة من المجالات والفرص التي يمكن أن تقدمها تلك المؤسسات، تعظيماً للتواجد الاقتصادي المصري بالأسواق الأفريقية، دعا السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، لعقد اجتماع تعريفي يوم 19 فبراير 2020 مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (‪AFREXIM‬)، حيث مثل البنك السيد/ عمرو كامل نائب رئيس البنك، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المصرية المعنية ورؤساء المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.

وأكد السفير أبو عيش خلال كلمته على أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أنه بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، تم إطلاق برامج ومبادرات لتحفيز الصادرات المصرية تقوم على تسهيل الإجراءات ودعم تسويق المنتجات المصرية، وزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، ونوه إلى التطلع للبناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الاقتصادي عبر دعم القطاع الخاص، لما يلعبه من دور محوري في تحقيق التنمية.

من جانبه، قدم نائب رئيس البنك ومعاونيه نبذة عن تاريخ نشأة البنك، مقدماً الشكر للحكومة المصرية على الامتيازات الممنوحة للبنك، بما مكنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية في تعزيز التجارة داخل أفريقيا، واستعرض أنشطة البنك وبرامجه التمويلية والتسهيلات الائتمانية والخدمات التي يمكن أن يقدمها للشركات والمؤسسات المصرية لزيادة صادراتها لأسواق الدول الأفريقية، فضلاً عن البرامج والمبادرات التي أطلقها البنك لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومعالجة التحديات التي تعوق زيادة مستوى التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وشارك الحضور بفاعلية في الاجتماع، حيث تم توجيه عدد من الاستفسارات حول أنشطة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وطالب عدد من الحضور مسئولي البنك بالنظر في تمويل إنشاء مناطق صناعية أو حرة في مصر، كما أعرب الحضور عن تقديرهم لوزارة الخارجية لإتاحة هذه الفرصة للتواصل مع المؤسسات المالية الإقليمية لما تمثله من دعم لعملية تصدير المنتجات المصرية وتوفير للعملة الأجنبية. ومن جانبه قام نائب رئيس البنك بالرد على الاستفسارات.