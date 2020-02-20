أكد محمود علاء مدافع الزمالك، أن فريقه يستحق أن يبقى في منصات التتويج دائما، وذلك بعد الفوز بلقب السوبر على حساب الأهلي بركلات الترجيح ( 4 – 3 ) في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، مساء اليوم الخميس.

وقال علاء في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: «حققنا بطولة ثانية خلال 6 أيام، الفترة الأخيرة كانت صعبة».

وأضاف: «الزمالك يستحق أن يبقى في منصات التتويج، قيمص الأبيض مسؤولية كبيرة، وكان كل تركيزنا تقديم كل أفضل ما لدينا، وهذه هي البطولة السادسة لي خلال سنتين ونصف مع الزمالك».

وواصل: «أقول لجماهير الزمالك أفرحوا بهذا الفريق، وأشكر جماهير الزمالك ومجلس إدارته واللاعبين».

ووجه علاء رسالة لمرتضى منصور رئيس الزمالك:«لم أنسى وعدك لي، وعندما أعود سوف آتي إليك مباشرة».