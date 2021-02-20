حريق في فرع التوحيد والنور بالتجمع الخامس: النيران التهمت البدروم

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق في مخزن أجهزة وأدوات منزلية داخل مول التوحيد والنور فى التجمع الخامس ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وكان اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إخطارًا بنشوب فى بدروم لمول التوحيد والنور فى التجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق التهم كمية من المراتب الموجودة بالبدروم، وتمكنت القوات من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران لعقارات مجاورة وأجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه.