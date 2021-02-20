ظريف ينتقد غياب رد فعل قادة الغرب على توسعة إسرائيل موقع ديمونا النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إسرائيل تتحرك لتطوير موقع ديمونا النووي، منتقدا غياب رد فعل المسؤولين الغربيين إزاء ذلك، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وكتب ظريف في تغريدة على موقع تويتر اليوم السبت قائلا: "إسرائيل تعمل على تطوير موقع ديمونا، مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة".

وعقب هذه الرسالة، أرسل وزير الخارجية الإيراني إشعارات إلى حسابات تويتر الخاصة بالرئيس الأمريكي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وطلب منهم التعليق على الموضوع.

وأضاف مخاطبا هؤلاء الزعماء: "هل تشعرون بقلق عميق؟ هل أنتم قلقون قليلا؟ تريدون التعليق؟ هذا ما ظننته!"، في إشارة إلى صمت القادة تجاه توسعة إسرائيل مركزها النووي.

وكشفت مجموعة اللجنة الدولية للمواد الانشطارية عن صور للأقمار الصناعية تظهر أن إسرائيل قد طورت مركز "نكو" للأبحاث النووية (محطة الطاقة النووية في ديمونا).

وبحسب هذا التقرير، فقد تم تنفيذ أعمال بناء جديدة بالقرب من محطة الطاقة النووية في ديمونا ومحطة إعادة التدوير النووية، حيث تم حفر مكان بمساحة 140 مترا وعرض 50 مترا ، ولا تزال طبيعة هذه الإنشاءات غير معروفة.