الرئيس السيسي لرؤساء المحاكم العليا الإفريقية: الدساتير يجب أن تواكب التحديات والتطورات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدساتير يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.

ودعا الرئيس السيسي - خلال كلمة عبر الفيديو كونفرنس فى الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية اليوم السبت - كافة الأطراف المشاركة فى الاجتماع إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستوية مشتركة بما يدعم رؤيتنا.

وقال الرئيس السيسي إنه يجب على الجميع الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب إفريقيا، وأضاف أن التحول الرقمى يمثل تحديا كبيرا للقارة، ما من شأنه التأثير سلبًا على الدول التي لا تهتم بهذا التحول، لافتًا إلى ما اتخذته مصر من خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي.

وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لنجاح اجتماع القاهرة، مختتمًا حديثه قائلا: "تحيا مصر وتحيا".