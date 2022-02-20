البنك الأهلي يتعادل مع الحدود وديا استعدادا لمواجهة بيراميدز

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حسمت نتيجة التعادل الإيجابي(2-2)، مباراة البنك الأهلي الودية أمام حرس الحدود التي اقيمت اليوم الأحد، على ستاد الشرطة الرياضي بالعباسية، استعدادا للدوري.

وشهدت المباراة غياب العديد من اللاعبين وهم محمود الزنفلي وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم ومحمد بسيوني وأحمد سعيد وأحمد ياسين وناصر منسي ومحمد هلال ومحمد دبش، لخوضهم مرانا خفيفا قبل إنطلاق المباراة.

وغاب للإصابة كلا من محمد فتحي وموسي دياوارا ومحمود قاعود، حيث فضل خالد جلال الدفع بالعناصر العائدة من الإصابة ومجموعة من فريق الشباب لتجهيزهم للمواجهات الرسمية المقبلة.

وجاءت أهداف فريق البنك الأهلي عن طريق كريم بامبو وأحمد ياسر.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.