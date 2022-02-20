 البنك الأهلي يتعادل مع الحدود وديا استعدادا لمواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
الأحد 20 فبراير 2022 7:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

البنك الأهلي يتعادل مع الحدود وديا استعدادا لمواجهة بيراميدز

محمد جلال
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 7:50 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 7:51 م

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي(2-2)، مباراة البنك الأهلي الودية أمام حرس الحدود التي اقيمت اليوم الأحد، على ستاد الشرطة الرياضي بالعباسية، استعدادا للدوري.

وشهدت المباراة غياب العديد من اللاعبين وهم محمود الزنفلي وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم ومحمد بسيوني وأحمد سعيد وأحمد ياسين وناصر منسي ومحمد هلال ومحمد دبش، لخوضهم مرانا خفيفا قبل إنطلاق المباراة.

وغاب للإصابة كلا من محمد فتحي وموسي دياوارا ومحمود قاعود، حيث فضل خالد جلال الدفع بالعناصر العائدة من الإصابة ومجموعة من فريق الشباب لتجهيزهم للمواجهات الرسمية المقبلة.

وجاءت أهداف فريق البنك الأهلي عن طريق كريم بامبو وأحمد ياسر.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك