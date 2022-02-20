موريسون يدين توجيه الليزر إلى طائرة أسترالية من سفينة صينية

وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد توجيه سفينة صينية شعاع الليزر ضد طائرة دفاعية أثناء تحليقها بأنه "عمل تخويف"، قائلا إن بلاده سترد على الرسالة.

وأكدت قوات الدفاع الأسترالية يوم السبت أن سفينة صينية وجهت الشعاع لطائرة "بي-8 إيه بوسيدون" يوم الخميس أثناء تحليقها فوق "المداخل الشمالية" الأسترالية، مع "احتمال تعريض الأرواح للخطر".

وقال موريسون للصحفيين: "ليس من المستغرب أن تكون هناك سفن صينية تتحرك في البحر. أنا قلق للغاية بشأن تصرفات استخدام الليزر ضد طائرة استطلاع أسترالية. لا أستطيع أن أرى ذلك بأي طريقة أخرى غير أنه عمل تخويف، وهو عمل غير مبرر. وأستراليا لن تقبل أبدا أعمال الترهيب هذه".

وتابع رئيس الوزراء الأسترالي: "ليس لدي شك في أنه إذا كانت سفينة أسترالية ... كانت تمر بمياه مماثلة في بحر الصين الجنوبي، وقامت بعمل مماثل ضد طائرة استطلاع صينية، فأعتقد أن الناس يمكنهم تخمين ما الرد الذي يتوجب القيام به ".

وأضاف: "لقد كان عملا خطيرا ... أعتقد أنه عمل طائش وغير مسؤول وما كان ينبغي أن يحدث".

وقال موريسون إن حكومته تثير القضية عبر القنوات الدبلوماسية والدفاعية.

وتابع: "إن القيام بالتخويف ليس مجرد رسالة أفترض أنهم يحاولون إرسالها إلى أستراليا، وهي رسالة سنرد عليها، ولكنها علامة على نوع التهديدات والترهيب التي يمكن أن يحدث لأي بلد في منطقتنا، ولهذا السبب نحتاج إلى التكاتف معا ".