وزير الشباب يبحث تعزيز التعاون مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف

بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع كل من فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، تعزيز التعاون المشترك في الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض مستجدات التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال مشروعات الفنون المجتمعية، فضلا عن بحث آليات اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء التي أعدتها الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع، والتوسع في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التي تدعم الشباب والنشء في برامجهم المختلفة، انطلاقاً من الدور الوطني والذي يعود بالنفع على المجتمع في شتى المجالات.

وأعرب صبحي عن تقديره الكبير للجانبين وجهودهما الكبيرة والدؤوبة في مصر.. مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مختلف البرامج التي يتم تنفيذها على مدار العام.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بدراسة إنشاء وحدة خاصة بأندية السكان والتي يبلغ عددها 195، وكذلك وجه بسرعة التوسع في إنشاء أندية جديدة بمراكز الشباب؛ ليصل عددها إلى 400 نادي، وذلك لتحقيق الاستمرارية والاستدامة في التعاون بين الوزارة والصندوق، كما وجه بعقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي منظمات وبرامج الأمم المتحدة في إطار تفعيل الاستراتيجة الوطنية المصرية للشباب والنشء.

واستعرض وزير الشباب مع الجانبين مشروع المنصة الوطنية للشباب "كياني" والخدمات التي ستقدمها للشباب من خلال التعاون والتكامل مع كافة الوزارات، موجها الدعوة لهما للمشاركة الفعالة في المنصة للوصول السريع والفعال للشباب المصري.

ومن جهتها، أكدت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر على أهمية شراكة الصندوق مع وزارة الشباب والرياضة.. مشيدةً بالتطور الملحوظ التي تشهده الوزارة عبر دعم وتمكين العديد من النماذج الشبابية الناجحة، موجهةً الشكر للحكومة المصرية ممثلة في الوزارة على الدعم الدائم والمستمر مع الصندوق.

ومن جهته، وجه جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة لحضور القمة الشبابية المقرر إقامتها تحت شعار "من التعلم إلى الكسب" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالعاصمة الأردنية عمان في مايو القادم.. موجهاً الشكر إلى وزير الشباب لحرصه على تفعيل التعاون وتوجيهاته بالتوسع في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب والنشء المصري من الشراكة الاستراتيجية مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وهو ما يعكس دعم الحكومة المصرية لعمل المنظمة في مصر.