لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى أوكرانيا يوم الإثنين المقبل

قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلغاء القسم الأكبر من رحلاتها الجوية ورحلات الشركات التابعة لها إلى أوكرانيا مؤقتا، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل بسبب التصعيد الوشيك في الصراع الأوكراني.

وأعلنت الشركة اليوم السبت ردا على سؤال إنها ستعلق مبدئيا رحلاتها المنتظمة إلى كل من كييف وأوديسا حتى نهاية فبراير الجاري.

وما تزال هناك رحلات فردية اليوم السبت وغدا الأحد من أجل توفير خيار السفر للركاب الذين لديهم حجوزات.

وفقا لمتحدث باسم الشركة سيتم إبلاغ الركاب المتضررين وإعادة حجزهم على رحلات طيران بديلة.

ووفقا للشركة ستتم الرحلات الجوية إلى ليمبيرج ولفيف في غرب أوكرانيا بشكل منتظم.

إضافة إلى لوفتهانزا تضم مجموعة خطوط لوفتهانزا أيضا الخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية السويسرية وبروكسل إيرلاينز ويورو وينجز.

وواصل المتحدث قائلا: "إن لوفتهانزا تواصل مراقبة الوضع عن كثب وهي على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية والدولية".

وفي ضوء التصعيد الوشيك في الصراع الأوكراني قيل إن لوفتهانزا تراقب الوضع باستمرار وستقرر المزيد من الرحلات الجوية في وقت لاحق.

وبالنظر إلى حشد القوات الروسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا يعبر الغرب عن مخاوفه من أن يؤدي نقل عشرات الآلاف من الجنود إلى الاستعداد للحرب، بينما ترفض روسيا هذا التصور.

بالإضافة إلى ذلك ازداد التوتر في منطقة النزاع في شرق أوكرانيا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.