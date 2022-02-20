وزير الرياضة يشيد بإنجاز منتخب الكاراتيه في الدوري العالمي بالفجيرة

ثمن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على النتائج المميزة التى حققها المنتخب الوطنى للكاراتيه خلال المشاركة فى منافسات بطولة الدوري العالمي "البريميرليج" التى أقيمت فى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ١٨-٢٠ فبراير الجارى.

قدم وزير الرياضة التهنئة للاتحاد المصرى للكاراتيه، ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى للكاراتيه على إنجازهم فى بطولة الدوري العالمي "البريميرليج"، وحصد المركز الأول على مستوى منافسات البطولة بإجمالي عدد ميداليات ٩ ميدالية بواقع ٣ ميداليات ذهبية، و٣ ميداليات فضية، و٣ ميداليات برونزية.

وبتلك النتيجة تفوق المنتخب المصرى على جميع المنتخبات المشاركة ، وجاء بالمركز الثانى منتخب كازاخستان برصيد 4 ميداليات متنوعة، وجاءت اليابان في المركز الثالث برصيد 5 ميداليات متنوعة.

وقدم لاعبو المنتخب المصرى للكاراتيه أداءً رائعاً خلال مشوار البطولة حيث استطاع لاعب المنتخب عبد الله عبد العزيز حصد الميدالية الذهبية في منافسات وزن -75 كجم للرجال كوميتيه، و حقق يوسف بدوي، الميدالية الذهبية في منافسات وزن -84 كجم رجال كوميتيه، في نهائي مصري خالص ليحصد محمد رمضان الميدالية الفضية.

وفي منافسات وزن +84 كجم، تمكن حازم محمد من الحصول على الميدالية الذهبية في نهائي مصري للمرة الثانية، ليتوج طه محمد بالميدالية الفضية.

فيما حققت اللاعبة ياسمين الجويلي الميدالية الفضية في منافسات وزن -50 كجم، امام لاعبة كازاخستان، ووفي منافسات وزن -55 كجم سيدات كوميته، استطاعت أحلام يوسف الحصول على الميدالية البرونزية.

و تمكنت النجمة فريال أشرف، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات وزن -68 كجم، واستطاع علي الصاوي، الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات -67 كجم للرجال كوميتيه.

يذكر أن المنتخب الوطني للكاراتيه شارك في منافسات البطولة بقائمة تضم ١٧ لاعباً ولاعبة وهم، مالك جمعة وكريم محمد وعلي الصاوي وأحمد لطفي وحازم سعيد وعبد الله ممدوح ويوسف بدوي وطه طارق وشهد محمد وياسمين الجويلي وأحلام حمدي وفريال أشرف ونورسين محمد ومنة شعبان وريم أحمد وآية هشام وحبيبة ماجد، وقاد المنتخب فنيًا هاني قشطه مدرب كوميتيه سيدات، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال، وأحمد الصاوي طبيب لبعثة المنتخب التى ترأسها محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.