وزير العدل الألماني يحيي ذكرى ضحايا الهولوكوست في نصب ياد فاشيم في القدس

أحيا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان ذكرى ضحايا الهولوكوست في نصب ياد فاشيم في القدس.



وسجل الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر كلمة في سجل زائري النصب قال فيها:" أنا اليوم ضيف من بلد الجناة ينحني أمام الضحايا"، مضيفا أن كل حياة تم إخمادها تصرخ في العالم قائلة عن هذه المأساة: "لن تتكرر مرة أخرى".



ووضع بوشمان إكليلا من الزهور في قاعة الذكرى إحياء لذكرى اليهود الذين قتلتهم ألمانيا النازية.



ووصل بوشمان قبل وقت قصير إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين؛ وهذه هي أول زيارة لوزير ألماني منذ أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية في نهاية العام الماضي.



وكتب بوشمان على تويتر:" لسنا ملتزمين على هذا النحو حيال أي دولة أخرى، نحن لسنا مدينين بهذا القدر الكبير لأي دولة أخرى". وأردف:" أود برحلتي أن أقدم إسهاما من أجل معالجة التاريخ الألماني، من أجل توسيع نطاق شراكتنا، من أجل تعزيز دولة القانون والديمقراطية الليبرالية".



ويعتزم بوشمان في وقت لاحق من مساء اليوم افتتاح معرض متنقل في تل أبيب عن معالجة الماضي النازي لوزارة العدل، وسيعقد بوشمان لقاء مع نظيره الإسرائيلي ياريف لفين غدا الثلاثاء بالإضافة إلى محادثات مع المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهاراف-ميارا ورئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية استر حايوت.



في تلك الأثناء تجمع عشرات آلاف الأشخاص في القدس من أجل الاحتجاج على اعتزام الحكومة إعادة هيكلة النظام القضائي.