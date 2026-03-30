يسعى نادي توتنهام، المتواجد حاليًا في المركز السابع عشر بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لإقناع الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب مارسيليا الفرنسي السابق، بتولي القيادة الفنية للفريق بعد إقالة الكرواتي إيجور تودور بسبب سوء النتائج.

ويواجه دي زيربي ترددًا في قبول المهمة، نظرًا لصعوبة وضع توتنهام الحالي ومنافسته على البقاء في الدوري، لكنه تلقى ضمانات من مجلس الإدارة بدعم كامل خلال فترة تدريبه، مع عقد ممتد خمس سنوات يتضمن بندًا يسمح بفسخ العقد في حال هبوط الفريق.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن العقد سيضع دي زيربي في المرتبة الثانية من حيث الأجور بعد بيب جوارديولا، ما يعكس حجم الثقة والطموح الذي يضعه توتنهام في المدرب الإيطالي.

يُذكر أن توتنهام أقال هذا الموسم مدربين آخرين، هما توماس فرانك وإيجور تودور، فيما رحل دي زيربي عن مارسيليا قبل شهر نتيجة خلافات مع الإدارة، ما يجعل انتقاله لتوتنهام خطوة محفوفة بالتحديات ولكنه فرصة كبيرة على المستوى المهني.