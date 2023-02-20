حاكم إقليم بيلجورود الروسي: مقتل فتاة في قصف أوكراني على المنطقة الحدودية

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم إقليم بيلجورود إن فتاة (12 عاما) قتلت في قصف أوكراني في الإقليم الواقع على الحدود الروسية.

وذكر جلادكوف اليوم الأحد أن الفتاة أصيبت بمقذوف وتوفيت إثر ذلك أثناء سيرها في قرية بالإقليم.

وذكرت وسائل إعلام مستقلة أن العديد من المنازل والسيارت تضررت في القصف. وأشار جلادكوف إلى أن القصف ضرب أيضا عددا من المواقع بالمنطقة، فضلا عن خطوط الكهرباء.

وقد تكررت شكوى السلطات في المناطق الحدودية الروسية، ومن بينها كورسك وبريانسك، من القصف الأوكراني منذ بداية الغزو، وحملت القوات الأوكرانية المسؤولية عن سقوط العديد من القتلى والجرحى وتدمير المباني.

وقد قامت روسيا بتهديد أوكرانيا باستهداف مراكز القيادة في كييف إذا استمر قصف الأراضي الروسية.