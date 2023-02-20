سامح حسين: كافحت مع والدتي واشتغلت في الطوب والرمل علشان أصرف على أخواتي

تحدث الفنان سامح حسين، عن أصعب الأيام التي مر بها في صغره، مُشيرًا إلى أنه كان غاضبًا من والده بعدما تركهم بمفردهم في ظروف معيشة صعبة.

وقال سامح حسين، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، المذاع عبر شاشة قناة الحياة: أصعب أيام حياتي كانت وقت وفاة والدتي، ومن بعدها وفاة أخويا الصغير غريق في الإسكندرية، ويعتبر أنا اللي ربيت إخواتي وبعتبرهم أولادي.

وأضاف: والدي ووالدتي كانوا منفصلين وكافحت مع والدتي علشان نربي إخواتي، وعشنا فترة صعبة أنا وأمي، وأمي كانت بتقول لقرايبي أنها مربية فراخ في المنور وعاوزة بواقي الأكل ليهم، وكانوا بيدوها بواقي الأكل وكنت أنا وإخواتي الفراخ اللي بناكل البواقي، وأنا بحترم جدًا كل اللي بيشتغل ويصرف على أهله.

وأكمل سامح حسين باكيًا: كنت بشتغل في الفاعل علشان أساعد أمي وكنت بطلع رمل وطوب لحد ما ظهري وجعني ومازلت بعاني منه لغاية دلوقتي، وأنا لم أخجل من أى شيء بالعكس كان ربنا بيطبطب عليا دايمًا.

أما عن علاقته بوالده، فعلق سامح حسين قائلًا: كنت واخد على خاطري من والدي عشان سابنا أنا وأمي وإخواتي في الظروف الصعبة دي، لكن خلاص كل حاجة راحت وهو حاول يعتذر قبل وفاته لكن كان خلاص.



وأكد سامح حسين، أنه على علاقة جيدة للغاية بـ إخواته من والده، قائلًا: علاقتي كويسة جدًا بإخواتي من والدتي وكمان والدتهم كانت هي ووالدتي أصحاب جدًا.

وواصل: كنا ساكنين في بيت واحد مع أمي وزوجة والدي، لدرجة أن زوجة والدي لسة لابسة أسود بعد وفاة والدتي من حبها لها وأنا بعتبرها زي أمي.