وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان مشروعات مبادرة حياة كريمة بمدينة الشهداء

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، حرص الدولة على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي يخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف.

جاء ذلك خلال جولة الوزير ومحافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون الميدانية الموسعة بالمحافظة؛ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز ومدينة الشهداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروع القومي العملاق.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من مشروعات المبادرة بكفر عشما والتي يبلغ عدد سكانها 13188 ألف نسمة وتقع على مساحة 2355 فدانًا، ويتم تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بها في مختلف القطاعات بنسبة تنفيذ 99%.

وتفقدا - في بداية الجولة - مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما والذي تم إنشاؤه على مساحة 1467 م2 بتنفيذ 100% ويضم مقرات (مركز تكنولوجي، وسجل مدني وشهر عقاري، والتموين والبريد والوحدة المحلية، والمجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

وقال وزير التنمية المحلية إن مشروع (حياة كريمة) والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري ويعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تشهدها الدولة المصرية الحديثة والتي ستسهم بشكل كبير في تغيير مستوى الحياة لقاطني القرى الأكثر احتياجًا من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية بهدف بناء الإنسان المصري.

من جانبه.. قال محافظ المنوفية إن إجمالي عدد المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة بمركزي أشمون والشهداء بلغ 1333 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بنسبة تنفيذ 80% بإجمالي مستهدف 81 قرية ريفية بواقع 27 قرية بمركز الشهداء و54 قرية بمركز أشمون.

وأوضح أن المبادرة تشمل أيضًا تنفيذ 879 مشروعًا بأشمون بنسبة تنفيذ 77% و454 مشروعا بالشهداء بنسبة تنفيذ 85%، لافتًا إلى أن هناك زيارات ميدانية تتم على أرض الواقع وبصفة دورية لمختلف مواقع العمل بمشروعات المبادرة بقرى المركزين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي وتقديم الدعم اللوجستي للانتهاء منها وفق المخطط الزمني.

كما تفقد الوزير والمحافظ وحدة طب الأسرة بكفر عشما بنسبة تنفيذ 98% والمقامة على مساحة 580 مترًا عبارة عن أرضي وطابقين، وتفقدا مركز تنمية الأسرة والطفل بنسبة تنفيذ 100%؛ لتوفير الرعاية الصحية والنهوض والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لقاطني الريف المصري وبناء الإنسان المصري.

وتفقدا أعمال الإحلال الجزئي والصيانة وإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيدين جمال جاب الله ووليد عيد معوض للتعليم الأساسي بكفر عشما بتنفيذ 100%، وتم تصميم المدرسة وفق نموذج موحد على مستوى الجمهورية من حيث التصميمات الخارجية والداخلية.

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم بالمحافظة حظى باهتمام كبير ضمن مشروعات حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والإبتكار.

وفي السياق ذاته، افتتح الوزير والمحافظ ممشى الشهداء الجديد عقب الانتهاء من تطويره بمدينة الشهداء بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر العام وإنشاء وتوفير متنزهات ومساحات خضراء كمتنفس حضاري وجمالي للمواطنين.

وعرض المحافظ تفاصيل الممشى والذي تم تنفيذه وفق أحدث التصميمات وبطول 900 متر بطريق النصر، وتم إنشائه على مرحلتين ويتضمن برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد استراحات للمواطنين، كما يشمل سوقًا حضاريًا وحديقة الطفل وموقف سيارات نموذجي، بالإضافة إلى إنشاء شارع مصر بسعة 42 محلا تجاريا مزود بأسقف معلقة وكشافات إنارة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفى بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.

وبدوره.. أشاد الوزير بحجم أعمال تجهيزات ممشى الشهداء والذي يتميز بالشكل الحضاري والجمالي ويعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفس جمالي لأهالي وزائري المدينة، مؤكدا ان الوزارة تتبنى خطة استراتيجية محددة لإنشاء وإقامة حدائق عامة ومتنزهات ومساحات خضراء مزودة بكافة الخدمات كمتنفس جمالي.