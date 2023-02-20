أمريكا: إدارة السلامة تطالب تسلا بمعلومات بعد التصادم المميت مع عربة إطفاء

طلبت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة الأمريكية من شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الإثنين، تزويدها بمزيد من المعلومات بعد اصطدام إحدى سياراتها بعربة إطفاء في منطقة خليج سان فرانسيسكو، مما أدى إلى وفاة السائق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتواصلت الإدارة مع الشركة المصنعة بعد الحادث الذي وقع في مقاطعة كونترا كوستا خلال عطلة يوم الرؤساء.

وقالت إدارة الإطفاء بالمقاطعة في تغريدة لها يوم 18 فبراير الجاري، إن سيارة طراز تسلا اصطدمت بإحدى عرباتها التي كانت تغلق حارات الطريق أثناء التعامل مع حادث وقع في وقت سابق.

وأمضت الإدارة الأشهر الـ 18 الماضية في التحقيق في كيفية تعامل نظام القيادة الذاتية بسيارات تسلا مع أماكن الحوادث، والتصادم التي تشمل سيارات الإطفاء، وغيرها من مركبات الاستجابة الأولى للحوادث الأخرى.

ومن غير الواضح ما إذا كان نظام القيادة الذاتية متورطا في حادث مقاطعة كونترا كوستا.