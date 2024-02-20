جهاز حماية المستهلك بنيجيريا يؤكد على ضرورة الاستفادة من خبرة مصر

استقبل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، ادامو عبد الحي المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا، وبولا أدينيكا مدير إدارة التحقيقات، والوفد المرافق له.

وفي البداية رحب رئيس الجهاز بالوفد النيجيري، مؤكدًا على عُمق العلاقات السياسية والاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين على تطلعهم للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال حماية المستهلك، وتناول اللقاء التعرف على تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوى والبلاغات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأشار الجانب النيجيري إلى ضرورة الاستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك، فيما يتعلق بــ مجال الرقابة على الأسواق التجارة الإلكترونية والمرصد الإعلاني الخاص بمنظومة تلقي الشكاوى والخط الساخن.

كما تناول اللقاء أيضًا، دور الجمعيات الأهلية لدى الجانب النيجيري، حيث إنها تُشارك في حل الشكاوى والدراسات السوقية في مجال حماية المستهلك، ويتم عمل ورش عمل لهم وبرامج توعوية للجمعيات.

كما أشار السجيني، إلى أن مصر لديها شراكة كبيرة مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، ويتم الاستعانة بهم في محاور عدة لضبط الأسواق وتلقي الشكاوى وأيضا التوعية.

وعبر السجيني، عن امتنانه وشكره للوفد النيجيري لهذه الزيارة، مؤكدا علي اهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين في القريب العاجل.

وشدد السجيني خلال اللقاء، على أن الجانب المصري والنيجيري هم أعضاء في منظمات مشتركة، مما يُسهل سُبل التعاون في الملفات المشتركة المعنية بحماية المستهلك، وهي:

- المنظمة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك ICPEN.

- منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية Unctad.

- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

- المنظمة الدولية للمستهلك CI.