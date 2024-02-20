 انتحار طالبة ألقت بنفسها أمام قطار الصعيد في مطاي بالمنيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

انتحار طالبة ألقت بنفسها أمام قطار الصعيد في مطاي بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 11:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 11:35 م

شهدت مدينة مطاي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، حيث انتحرت طالبة بإلقاء نفسها أمام قطار الصعيد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، ورود إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث دهس بمحطة سكك حديد مطاي.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع طالبة تدعى "ف- خ - و، 19 عامًا"، تقيم بمدينة مطاي، وذلك بعد إلقائها نفسها أمام قطار الصعيد.

وتم نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، وتحرير محضر بالحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك