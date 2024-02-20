انتحار طالبة ألقت بنفسها أمام قطار الصعيد في مطاي بالمنيا

شهدت مدينة مطاي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، حيث انتحرت طالبة بإلقاء نفسها أمام قطار الصعيد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، ورود إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث دهس بمحطة سكك حديد مطاي.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع طالبة تدعى "ف- خ - و، 19 عامًا"، تقيم بمدينة مطاي، وذلك بعد إلقائها نفسها أمام قطار الصعيد.

وتم نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، وتحرير محضر بالحادث.