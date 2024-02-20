أحد مساعدي الرئيس النيجيري: على البنك المركزي الانتباه إلى التأثير السياسي لقرارته

قال أحد كبار مساعدي الرئيس النيجيري بولا تينوبو إنه على البنك المركزي الانتباه إلى التأثير السياسي لقراراته في ظل الخلاف العلني بين الحكومة والبنك بشأن تداعيات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في نيجيريا.

وفي مقالة عن المعضلة التي تواجه محافظ البنك المركزي النيجيري أولافيمي كاردوسو تحدث توندي رحمن المتحدث باسم رئيس نيجيريا عن انهيار العملة النيجيرية وخطط محافظ البنك لنقل بعض موظفيه خارج العاصمة السياسية أبوجا.

وقال رحمن في المقابل الذي نشره على الموقع الرسمي للحكومة النيجيرية وحساب الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إنه "على محافظ البنك المركزي النيجيري الاهتمام دائما بالآثار السياسية لقراراته، يجب أن يكون سياسيا دون أن يكون حزبيا".

يأتي ذلك في حين يترأس كاردوسو في الأسبوع المقبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي منذ يوليو الماضي، حيث من المتوقع أن يقرر البنك زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسية لدعم العملة المحلية وكبح التضخم.

ولم ينتقد مقال المتحدث باسم الرئيس السياسات النقدية لمحافظ البنك المركزي منذ أن عينه الرئيس تينوبو في منصبه قفي سبتمبر الماضي. كما أعرب المقال عن التعاطف مع محافظ البنك المركزي بسبب صعوبة المهمة التي يواجهها لتحقيق استقرار العملة النيجيرية نايرا ،التي فقدت حوالي 70% من قيمتها أمام الدولار منذ يونيو الماضي.

وفي الأسبوع الماضي تراجع سعر العملة النيجيرية النايرا أمام الدولار إلى مستوى قياسي في ظل نقص المعروض من العملة الأمريكية في سوق الصرف، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي النيجيري لزيادة أسعار الفائدة بهدف جذب تدفقات الأموال الأجنبية، خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع بعد المقبل.

من ناحيته، قال بنك الاستثمار شيبل هيل دينهام الموجود مقره في لاجوس في تقرير صباح اليوم الثلاثاء إن حجم تعاملات الدولار الأمريكي في سوق الصرف النيجيرية تراجع بأكثر من 60% مما يزيد الضغوط على العملة المحلية، مضيفا أن التعاملات الفورية على الدولار تمت بسعر يتراوح بين 1000 و1550 نايرا لكل دولار.