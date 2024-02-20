وزير البترول الأسبق: لم نكتشف سوى 20% من احتياطيات الغاز في المتوسط

قال الدكتور عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن منطقة شمال البحر المتوسط لا تزال غنية بفرص استثمارية كبيرة لاستخراج الغاز، موضحا أن حقل ظهر لم يكن سوى البداية لمزيد من الاستكشافات المقبلة.
وتوقع خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، اكتشاف المزيد من الحقول في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن التقديرات تشير إلى «أننا لم نكتشف سوى 20% من احتياطيات الغاز في المنطقة».
وأضاف أن اكتشافات حقول الغاز تتطلب استثمارات وشراكة أجنبية، مشيرا إلى تولي المستثمر الأجنبي تمويل هذه الحقول، قائلا إن تكلفة البئر الواحد في المياه العميقة تقدر بحوالي 300 مليون دولار حيث يبلغ إيجار جهاز الحفر مليون دولار في اليوم الواحد.
وأوضح أن البحر الأحمر لم يستغل بشكل كامل منذ ترسيم الحدود، مؤكدا أن هناك توقعات باكتشاف حقول غاز وزيت في هذه المنطقة.
وأشار إلى تغيير المؤسسات الائتمانية التصنيف الائتماني لمصر 3 مرات دون أي مبررات واضحة، مؤكدا أن هذا التغيير يثير التساؤلات حول دوافع هذه المؤسسات، خاصة وأن مصر لم تتوقف عن سداد ديونها، قائلا «هناك توازنات وسياسات تدبر تستخدم لمنع تدفق القروض».
ولفت إلى تبرير الدول الغنية عدم تنفيذ تعهداتها في قمة المناخ بشرم الشيخ، بشأن صرف 100 مليار دولار إلى دول العالم الثالث إلى صعوبات في تحديد آليات صرفها، قائلا إن هناك أحداث تخلق في كل مكان لعرقلة تمويل مشروعات المناخ.