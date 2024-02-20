وزير البترول الأسبق: لم نكتشف سوى 20% من احتياطيات الغاز في المتوسط

قال الدكتور عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن منطقة شمال البحر المتوسط لا تزال غنية بفرص استثمارية ‏كبيرة لاستخراج الغاز، موضحا أن حقل ظهر لم يكن سوى البداية لمزيد من الاستكشافات المقبلة. ‏

وتوقع خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء ‏الإثنين، اكتشاف المزيد من الحقول في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن التقديرات تشير إلى «أننا لم نكتشف ‏سوى 20% من احتياطيات الغاز في المنطقة». ‏

وأضاف أن اكتشافات حقول الغاز تتطلب استثمارات وشراكة أجنبية، مشيرا إلى تولي المستثمر الأجنبي تمويل هذه ‏الحقول، قائلا إن تكلفة البئر الواحد في المياه العميقة تقدر بحوالي 300 مليون دولار حيث يبلغ إيجار جهاز الحفر ‏مليون دولار في اليوم الواحد.‏

وأوضح أن البحر الأحمر لم يستغل بشكل كامل منذ ترسيم الحدود، مؤكدا أن هناك توقعات باكتشاف حقول غاز ‏وزيت في هذه المنطقة. ‏

وأشار إلى تغيير المؤسسات الائتمانية التصنيف الائتماني لمصر 3 مرات دون أي مبررات واضحة، مؤكدا أن هذا ‏التغيير يثير التساؤلات حول دوافع هذه المؤسسات، خاصة وأن مصر لم تتوقف عن سداد ديونها، قائلا «هناك ‏توازنات وسياسات تدبر تستخدم لمنع تدفق القروض». ‏

ولفت إلى تبرير الدول الغنية عدم تنفيذ تعهداتها في قمة المناخ بشرم الشيخ، بشأن صرف 100 مليار دولار إلى دول ‏العالم الثالث إلى صعوبات في تحديد آليات صرفها، قائلا إن هناك أحداث تخلق في كل مكان لعرقلة تمويل مشروعات ‏المناخ.‏