قتيلان بهبوط اضطراري لطائرة خفيفة في وسط روسيا

لقي شخصان مصرعهما في حادث هبوط اضطراري لطائرة خفيفة في مقاطعة نيجني نوفغورود وسط روسيا اليوم الخميس، حسبما أعلنت إدارة الطوارئ المحلية في بيان لها.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، جاء في البيان: «في منطقة كستوفو هبطت طائرة خفيفة اضطراريًا واشتعلت فيها النيران. للأسف، لقي شخصان مصرعهما».

وفي وقت سابق أفادت مصادر أمنية بأن طائرة خفيفة تحطمت قرب مطار فوستوتشني في منطقة كستوفو، واندلع حريق في موقع الحادث، تم إخماده لاحقا.

وفتحت السلطات تحقيقا في واقعة الهبوط الاضطراري للطائرة الخفيفة من طراز Van’s RV-7 لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.