السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 915 / 900 على خط (القاهرة / الإسكندرية) والعكس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطاري 915 / 900 على خط (القاهرة / الإسكندرية) والعكس، في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة للركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إنه تقرر تعديل تركيب قطار 915 (القاهرة / الإسكندرية) اعتبارا من يوم السبت القادم، بتركيب (3 عربات درجة أولى مكيفة أسباني مطور + عربة بوفيه أسباني درجة ثانية مكيفة + 5 عربات درجة ثانية مكيفة أسباني مطور ) وبنفس جدوله الحالي.

وأضافت أنه تقرر تعديل تركيب قطار 900 (الإسكندرية / القاهرة) اعتبارا من يوم الأحد القادم بنفس تركيب قطار 915 وبنفس جدوله الحالي.