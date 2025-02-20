البنك المركزي الأوروبي يسجل في 2024 أكبر خسارة في تاريخه

أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الخميس، أنه سجل خسائر في عام 2024 هى الأكبر ، وذلك للعام الثاني على التوالي .

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 9ر7 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاما. وكان البنك المركزي تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 3ر1 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.

وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.

ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي يوم الثلاثاء المقبل. وفي عام 2023، تفادى البنك خسائر كبيرة بفضل احتياطيات مالية قوية. ومع ذلك، كان رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، أوضح أنه يتوقع تعليق توزيع الأرباح للحكومة الألمانية "لفترة طويلة".

ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تسجيل خسائر في السنوات القادمة، وقال إنه " في حال حدوث ذلك، فمن المحتمل أن تكون هذه الخسائر أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024. ومن المتوقع أن يعود البنك لتحقيق الأرباح بعد ذلك".

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن هذه الخسائر المؤقتة هي نتيجة قرارات ضرورية تتعلق بالسياسة النقدية، مشددًا على أنه لا يزال قادرًا على العمل بكفاءة والوفاء بمهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.

يذكر أنه منذ صيف 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل سريع لكبح التضخم المرتفع. ومنذ ذلك الحين، انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستوياته القياسية، مما دفع البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو.

أدت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية إلى زيادة نفقات الفائدة التي تدفعها البنوك المركزية، في حين لم تنمُ إيرادات الفوائد بنفس الوتيرة. بالإضافة إلى ذلك، فقدت الأوراق المالية المحتفظ بها قيمتها المحاسبية.

وبلغت نفقات الفوائد للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي 98ر6 مليار يورو مقارنة بـ 19ر7 مليار يورو في العام الذي سبقه، بينما بلغت التعديلات على القيم المحاسبية للأصول المالية 269 مليون يورو مقابل 38 مليون يورو في العام السابق.