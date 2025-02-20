كييف تعلن إسقاط 80 من أصل 161 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 80 من أصل 161 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما مشتركا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، حيث استهدفت البنية التحتية الحيوية في منطقة خاركيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم استخدام نحو 14 صاروخا، من بينها صواريخ كروز من طراز "كيه إتش - 101" و"كيه إتش - 55 إس إم" تم إطلاقها من منطقة فولجوجراد، وصاروخ كروز من طراز "كاليبر / إسكندر - كيه" تم إطلاقه من البحر الأسود بشبه جزيرة القرم، وصواريخ باليستية من طراز "إسكندر- إم / كيه إن - 23" تم إطلاقها من منطقة فورونيج.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات باستخدام 161 طائرة مسيرة هجومية، من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو، وأوريول، وبريانسك، وكورسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية.

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 10:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 80 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد، وطرازات أخرى فوق مناطق خاركيف، وبولتافا، وسومي، وكييف، وتشيركاسي، وتشرنيهيف، وكيروفوهراد، ودنيبروبتروفسك، وخيرسون، وميكوليف، وأوديسا.

وأضاف البيان، أن 78 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأفاد البيان، بوقوع أضرار في مناطق خاركيف وسومي وأوديسا وكييف نتيجة للهجوم المعادي.

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