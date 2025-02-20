﻿باريس سان جيرمان يكتسح بريست بسباعية ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

اقتنص باريس سان جيرمان بطاقة التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا باكتساح ضيفه بريست بنتيجة 7-0 اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب مرحلة الملحق.

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 20 من تمريرة فابيان رويز الطولية إلى باركولا الذي انطلق بسرعته وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة في الشباك، ليسجل التقدم لأصحاب الأرض.

وعزز سان جيرمان تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 39 عن طريق كفاراتسخيليا الذي سجل الهدف الثاني بعد كرة عرضية من جواو نيفيز غير باركولا مسارها بكعبه لتصل إلى النجم الجورجي ليسدد مباشرة في الشباك.

وضاعف فيتينيا النتيجة لباريس سان جيرمان مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 59، قبل أن يسجل دودي الهدف الرابع لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 64.

وأحرز نونو مينديز الهدف الخامس لسان جيرمان في الدقيقة 69، قبل أن يضيف راموس الهدف السادس لسان جيرمان في الدقيقة 76، ليختتم مايولو سباعية سان جيرمان في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان بسباعية دون رد.

وتأهل باريس سان جيرمان بمجموع المباراتين 10-0 لينتظر مواجهة ليفربول الإنجليزي أو برشلونة الإسباني في ثمن النهائي.