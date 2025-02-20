قناة مجانية تنقل مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية حصول شبكة إم بي سي على حقوق بث مباريات الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لجماهير الهلال ممثل الوطن في كأس العالم للأندية…تم الاتفاق مع DAZN وموسم الرياض وGEA على نقل مباريات الهلال في كأس العالم للأندية حصريا على قنوات MBC".

وأتم تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: "يأتي ذلك ضمن اتفاقية رعاية كبيرة مع شركائنا الاستراتيجيين MBC و DAZN.. مجانًا للجمهور السعودي الكريم".

ويتواجد الهلال السعودي في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.