المجر تعارض مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لأنها ستطيل أمد الحرب

أعلنت المجر معارضتها لتقديم حزمة دعم جديدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تبلغ قيمتها 20 مليار يورو (21 مليار دولار) ، حسبما قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الخميس.

وقال زيجارتو في تدوينته، إن مبادرة منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس تستهدف تعزيز موقف كييف في المحادثات بدلا من الضغط من أجل السلام.

وأضاف ،:" لن ندعم إنفاق أموال دافعي الضرائب في أوروبا لإطالة أمد الحرب".

وقال إن المجر لن تدعم أيضا تمديد عقوبات التكتل ضد الأفراد الروس والبيلاروسيين.

وقدمت دوائر السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 6 مليارات يورو فقط.

ووفقا للمعلومات التي تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، سيتم استخدام الأموال لتوريد 5ر1 مليون طلقة مدفعية بقيمة 5ر3 مليار يورو ، و 500 مليون يورو أخرى لأنظمة الدفاع الجوي و 2 مليار يورو لتجهيز وتدريب لواءين أوكرانيين.

ومن المقرر بحث الاقتراح في اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل يوم الاثنين، رغم أنه لا يزال من غير الواضح الدول الأعضاء التي ستدعمه وما إذا كان يمكن تنفيذه.

ويعد التمويل أيضا مشكلة في ضوء قواعد الاتحاد الأوروبي في حالة معارضة الدول الأعضاء.