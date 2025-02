صلاح يعادل هازارد في رقم قياسي بالدوري الإنجليزي

عادل محمد صلاح، نجم ليفربول، البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي السابق، في رقم مميز في الدوري الإنجليزي على مستوى تسجيل وصناعة الأهداف.

نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 29 من عرضية جوتا التي أسكنها صلاح أعلى الشباك معلنة عن الهدف الأول للريدز، كما صنع «أسيست» هدف التعادل الذي سجله أرنولد، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

قال الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" إنجاز آخر لـ محمد صلاح..مهاجم ليفربول هو أول لاعب يسجل 15 هدفا أو أكثر، ويصنع 15 هدفا أو أكثر في موسم واحد منذ إيدن هازارد في موسم 2018-2019".

ووفقا لموقع «أوبتا» المتخصص في إحصاءات كرة القدم:" محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 10 مباريات مختلفة في أحد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في موسم واحد، منذ ليونيل ميسي في موسم 2014-2015 مع برشلونة".

ووفقا لموقع «سكواكا» المتخصص في إحصاءات كرة القدم، محمد صلاح هو أول لاعب في ليفربول يسجل 15 هدفا خارج الديار «ملعب آنفيلد» في موسم بالبريميرليج، محطما رقم لويس سواريز القياسي بتسجيله 14 هدفا في موسم 2013-2014".

ويتصدر محمد صلاح سباق الهدافين في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا بفارق 5 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند صاحب الـ19 هدفا.

Another landmark for Mohamed Salah 🇪🇬👑



The Liverpool forward is the first player to register 15+ goals and 15+ assist in a season since Eden Hazard in 2018/19 😮#AVLLIV pic.twitter.com/dZp0UhQl5p