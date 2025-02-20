السعودية تطلق رمزا لعملتها بتصميم مستوحى من الخط العربي

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رمز الريال السعودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي السعودي، يساهم القرار في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين.

ووفقًا للبيان، يجسد رمز العملة الوطنية - الذي صُمم بأعلى المعايير الفنية - ثقافة المملكة وتراثها العريقين، حيث يحمل الرمز اسم العملة الوطنية «ريال» بتصميم مستوحى من الخط العربي.

كما سيعزز الرمز من تمثيل الريال السعودي في السياق المحلي والإقليمي والدولي، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في الإشارة إلى الريال السعودي في جميع التعاملات المالية والتجارية.