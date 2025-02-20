ترامب يفكر في شراء طائرة مستعملة للاستخدام الرئاسي بسبب تأخير بوينج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يدرس شراء طائرة مستعملة من طراز بوينج، ربما من بائع أجنبي، لاستخدامها كطائرة "إير فورس وان" عندما يكون على متنها، وذلك وسط غضبه من تأخيرات شركة بوينج الأمريكية في تسليم طائرتين معدلتين خصيصا للاستخدام الرئاسي.

وخلال حديثه للصحفيين على متن إحدى الطائرتين الحاليتين من طراز بوينج 747-200، اللتين تعودان لما يقرب من 35 عاما، قال ترامب: "نبحث عن بدائل لأن بوينج تستغرق وقتا طويلا للغاية".

وأضاف: "قد نذهب ونشتري طائرة، ثم نقوم بتحويلها"، موضحا لاحقا أنه يستبعد شراء طائرات إيرباص، الشركة الأوروبية المنافسة، لكنه قد ينظر في شراء طائرة مستعملة من بوينج من دولة أخرى. وقال: "لن أفكر في إيرباص. ربما أشتري واحدة من دولة أخرى أو أحصل عليها من هناك".

وكانت بوينج قد حصلت على عقد لتصنيع الطائرات الجديدة للرئاسة، على أساس الطراز الأحدث بوينج 747-8، لكن التسليم تأخر بينما تكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات بسبب هذه الصفقة، التي تم التفاوض عليها خلال الولاية الأولى لترامب.

ولا تكمن المشكلة في الطائرات نفسها، وإنما في التعديلات المعقدة المطلوبة لجعلها مناسبة للسفر الرئاسي، إلى جانب متطلبات الأمان القصوى لجميع المشاركين في المشروع، مما أدى إلى زيادة التكلفة والتأخير.