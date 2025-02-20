هل Grok 3 أكثر ذكاء من برامج الدردشة الأخرى؟

أطلقت شركة xAI، التابعة لإيلون ماسك، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Grok 3، وهو تحديث متطور يهدف إلى منافسة نماذج مثل GPT-4 من OpenAI وDeepSeek V3. وبينما تدّعي xAI تفوّق Grok 3 في معايير الأداء، يشكك بعض المستخدمين في مدى انعكاس هذه المعايير على الاستخدام العملي.

ما هو Grok 3؟

في حدث تم بثه مباشرة على منصة X، زعم قادة الشركة الناشئة أن Grok 3 يعمل بشكل أفضل في معايير الرياضيات والعلوم والترميز من Gemini من Google وGPT-4o من OpenAI وClaude 3.5 من Anthropic ونموذج V3 من DeepSeek، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف يقارن بنماذج الاستدلال الأخرى مثل OpenAI o3-mini وDeepSeek R1، وفق سي إن إن.

يعد Grok 3 أحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي من xAI، وهو مزود بقدرات محسنة في الرياضيات والعلوم والبرمجة.

ووفقًا لماسك، فإن Grok 3 هو الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم، لدرجة أنه "مخيف بعض الشيء". إذ يتمتع بقوة معالجة تفوق 10 أضعاف سلفه، مما يجعله أداة قوية لحل المشكلات وتحليل البيانات في مختلف المجالات.

المنافسة مع OpenAI وDeepSeek

بحسب وسائل إعلام، تم تصميم Grok 3 ليكون منافسًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يطمح ماسك إلى تطوير نموذج أكثر كفاءة وشفافية وذكاءً. من أبرز نقاط تفوقه:

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الحكم النهائي على تفوقه سيعتمد على الاختبارات المستقلة وتجارب المستخدمين على أرض الواقع.

كيف يمكن للمستخدمين الوصول إليه؟

يتوفر Grok 3 حصريًا على منصة X (تويتر سابقًا)، ويتطلب الاشتراك في خدمة X Premium + أو SuperGrok، التي تكلف 30 دولارًا شهريًا، مما يوفر ميزات متقدمة للأداء الفائق.

بعد إطلاق Grok 3، قامت X برفع سعر X Premium +، حيث أصبح في الهند 3470 روبية شهريًا بعد أن كان 1750 روبية. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان استدامة تطوير الذكاء الاصطناعي وتوفير أدوات أكثر تطورًا للمستخدمين المتقدمين.

تكلفة التدريب وقدرات الحوسبة

تم تدريب Grok 3 باستخدام 200,000 وحدة معالجة رسومية (Nvidia H100)، حيث استغرقت العملية 214 يومًا على مرحلتين، مما كلف بين 6 إلى 8 مليارات دولار. وبالمقارنة، ذكرت DeepSeek أن تكلفة نموذجها بلغت 6 ملايين دولار فقط، وهو ما اعتبره بعض الخبراء رقمًا غير واقعي بالنظر إلى متطلبات النماذج المتطورة.

آراء المستخدمين الأوائل

على الرغم من الادعاءات بأداء Grok 3 المتفوق، إلا أن بعض المستخدمين يشيرون إلى مشاكل في قابلية الاستخدام. من أبرز الانتقادات: عدم الاتساق في الأداء عند تنفيذ مهام مختلفة، إجابات طويلة أحيانًا تفتقر إلى الوضوح مقارنة بـGPT-4o من OpenAI، ضعف في بعض أنواع حل المشكلات، مما يدفع البعض إلى تفضيل نماذج أخرى.

ومع ذلك، أشاد العديد من المستخدمين بقدرات Grok 3 في إنشاء الأكواد البرمجية وتحليل المراجع الثقافية وتقديم استجابات عميقة ومبتكرة في مجالات متعددة.