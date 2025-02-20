مقتل شخصين بعد اصطدام طائرتين خفيفتين في أريزونا الأمريكية

قالت هيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية إن طائرتين صغيرتين اصطدمتا في الجو بالقرب من مطار مارانا الإقليمي في أريزونا يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخصين.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طائرة من طراز سيسنا 172 إس هبطت بسلام عقب الاصطدام، بينما تحطمت طائرة من طراز لانكير 360 إم كيه 2 واشتعلت فيها النيران، مشيرة إلى أن مطار مارانا، وهو حقل غير خاضع للرقابة وبدون برج مراقبة، يعتمد على الطيارين للتنسيق.

وأوضحت الشرطة المحلية أن المجلس الوطني لسلامة النقل يتولى التحقيق في الحادث، بدعم من إدارة الطيران الفيدرالية.

يأتي الحادث بعد سلسلة من الكوارث الجوية، بما في ذلك اصطدام طائرة نفاثة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بطائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي وانقلاب طائرة نفاثة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز على مدرج تورنتو. وتحقق هيئة سلامة النقل الوطنية في سبب الاصطدام.

من الجدير ذكره أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طردت مؤخرا مئات الموظفين في إدارة الطيران الفيدرالية، بما في ذلك المسؤولون عن أنظمة الرادار والملاحة، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الطيران والأمن القومي.