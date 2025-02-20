الشحات: سعيد بالمشاركة في أول نسخة كبيرة من كأس العالم للأندية

أبدى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، بمشاركة 32 ناديًا، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو المقبيلن.

الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية في شكله الجديد، بمشاركة 32 ناديًا، يوم 15 يونيو المقبل.

وقال حسين الشحات في تصريحات عبر قناة «DAZN» الناقل للبطولة: «سعيد للغاية للمشاركة في أول نسخة كبيرة من كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا وهو ما يحسب للنادي الأهلي».

يخوض الأهلي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي، على ملعب هارد روك في ميامي، في الرابعة من فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة، ثم يواجه بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو 2025، على ملعب ميت لايف في نيويورك، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم24 يونيو، على ملعب ميت لايف في نيويورك، الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة.