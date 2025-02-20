انتهاء موسم لاعب سلة فرنسي بسبب جلطة دموية

أعلن سان أنطونيو سبيرز، المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، أن نجمه فيكتور ويمبانياما سيغيب عن بقية الموسم، بعد إصابته بجلطة دموية في كتفه الأيمن.

وتعتبر إصابة النجم الفرنسي بمثابة ضربة موجعة لفريق سبيرز، الذي يتنافس من أجل حجز مقعد في الأدوار الإقصائية بالقسم الغربي للمسابقة هذا الموسم.

وكان سبيرز قد تعرض لضربة أخرى في وقت سابق من الموسم الحالي، بعد إصابة مدربه جريج بوبوفيتش بسكتة دماغية في نوفمبر الماضي، ولم يتمكن من قيادة الفريق منذ ذلك الحين.

وكشف سان انطونيو أن ويمبانياما يعاني من جلطة وريدية عميقة، تم تشخيصها هذا الأسبوع بعد عودته من مباراة كل النجوم.

ويتم علاج ويمبانياما بشكل دائم بأدوية تسييل الدم، والتي عادة ما تمنع اللاعب من المشاركة في أي رياضة يكون فيها التحامات مثل كرة السلة.

وكان ويمبانياما، الذي يبلغ طوله 7 أقدام و3 بوصات، أفضل لاعب صاعد في الدوري الأمريكي خلال الموسم الماضي، وكان المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب دفاعي هذا الموسم.

وسجل ويمبانياما بالفعل 403 ثلاثيات ومنع 176 تسديدة هذا الموسم، علما بأنه لم يسبق لأي لاعب في تاريخ المسابقة أن أنهى موسما بهذا العدد من النقاط، وقد فعل ويمبانياما ذلك هذا العام بحلول مباراة كل النجوم.

ويبلغ متوسط ​​نقاط ويمبانياما 24.3 نقطة، و3.8 تصديات، و3.7 تمريرات حاسمة في اللقاء الواحد هذا الموسم بالبطولة، وكان اللاعب الوحيد الآخر الذي أنهى الموسم بمتوسط ​​مثل ذلك هو النجم السابق كريم عبد الجبار في موسم 1975-1976.