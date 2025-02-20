أمريكا تتجنب تأييد قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع أوكرانيا

للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين موسكو وكييف، لم تشارك الولايات المتحدة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

وحصلت وكالة «سبوتنيك» على نسخة من الوثيقة، ويطالب مشروع القرار الحالي موسكو بـ«الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها المسلحة من أراضي أوكرانيا».

ومن بين المطالبين بالمشروع: بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وسويسرا، وبولندا ودول البلطيق، فيما لم تكن الولايات المتحدة مدرجة في هذه القائمة.

وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه مع وصول الجمهوريين إلى السلطة في الولايات المتحدة، هناك احتمال لأن تنتهي قريبا «المرحلة الساخنة» من الأزمة الأوكرانية.

وأضاف نيبينزيا: «يجب أن تكون أوكرانيا المستقبلية دولة منزوعة السلاح ومحايدة، وليست جزءا من أي تكتلات أو تحالفات».