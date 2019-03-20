تقرير للأمم المتحدة: فنلندا أسعد دول العالم

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أظهر مسح سنوي صدرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن فنلندا تتصدر قائمة الدول الأكثر سعادة للعام الثاني على التوالي وتصدرت الدول الإسكندنافية القائمة.

وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة في تقرير السعادة لعام 2019 والذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".

وزادت السعادة في فنلندا، على الرغم من الشتاء المظلم القارس، نتيجة الاتصال بالطبيعة والشعور بالأمان ورعاية الأطفال مقابل تكلفة مقبولة والتعليم المجاني والرعاية الصحية المدعومة بقوة.

وهيمنت الدول الإسكندنافية مثل الدنمرك والنرويج وأيسلندا على قائمة أسعد عشر دول وتلتها هولندا وسويسرا والسويد ونيوزيلندا وكندا والنمسا. وتراجعت الولايات المتحدة درجة واحدة إلى الترتيب التاسع عشر.

ومن الدول العشرين التي تحسنت أوضاعها عشر دول في وسط وشرق أوروبا وخمس دول في أفريقيا جنوب الصحراء وثلاث دول في أمريكا اللاتينية في حين كانت أكثر خمس دول تدهورت أحوالها هي اليمن والهند وسوريا وبوتسوانا وفنزويلا.

وتصنف الشبكة 156 دولة وفقا لمعايير مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدعم الاجتماعي ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والسخاء وغياب الفساد.