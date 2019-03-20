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مصادر: تحالف ميركل المسيحي يؤيد تعليق عضوية حزب «أوربان» بالبرلمان الأوروبي

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 20 مارس 2019 - 1:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مارس 2019 - 1:47 م

ذكرت مصادر في التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن التحالف يؤيد تعليق عضوية حزب "فيدس" اليميني القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في كتلة المحافظين بالبرلمان الأوروبي "حزب الشعب الأوروبي" لحين إشعار آخر.

وأضافت المصادر اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن رؤساء التحالف المسيحي سيدعمون خلال التصويت المقرر هذا اليوم التوجه الرامي إلى عدم السماح بمشاركة حزب "فيدس" في اجتماعات كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.


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