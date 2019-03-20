الأمم المتحدة: الفيضانات أضرت بأكثر من 122 ألف شخص في أفغانستان خلال شهر مارس الجاري

قال المكتب الأممي لتنسيق المساعدة الإنسانية في وقت متأخر من، مساء أمس الثلاثاء، إن الفيضانات أضرت بأكثر من 122600 مواطن في 14 إقليما من بين 34 إقليما بأفغانستان خلال شهر مارس الجاري.

وأضاف المكتب أن ما لا يقل عن 63 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 31 آخرين في الفيضانات.

وأشار المكتب إلى أن الفيضانات التي وقعت هذا الشهر إما ألحقت ضررا كاملا أو جزئيا بنحو 15 ألف منزل في ثمانية أقاليم.

وأوضح المكتب أن المساعدات الإنسانية العاجلة وفرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأفغانية وشركائها الدوليين في أقاليم فراع وقندهار وهلمند وزابول.

ويشار إلى أن الفيضانات والأمطار الغزيرة تودى بحياة العشرات من المواطنين وتلحق الضرر بالمئات من المنازل في أفغانستان سنويا.